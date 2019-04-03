百頁豆腐成分。(翻攝謝玠揚的長化短說臉書)

大豆相關製品是很好的植物蛋白來源，但並非所有的「豆腐」都這麼健康。台大化工博士謝玠揚指出，百頁豆腐依成份來看是以「還原豆漿」加上油脂、香料等加工製成，所以百頁豆腐相比傳統豆腐，油脂含量高，熱量也偏高，多孔性特別容易吸收湯汁，要特別注意。

謝玠揚在臉書粉絲專頁表示，很多媽媽、阿姨都會問「百頁豆腐不是豆腐」，他拿超商的百頁豆腐包裝來解答，成分顯示有大豆蛋白（大豆脫脂豆漿乾燥製成）、油脂（每個牌子配方不同）、澱粉、蛋白粉、調味料。

謝玠揚指出，百頁豆腐確實不是遵循古法使用原生豆漿製成的傳統豆腐，但以成分來看，它是以「還原豆漿」製造成的豆腐，並解釋，「奶粉+水=牛奶、濃縮果汁+水=還原果汁」，所以「大豆蛋白+水=還原豆漿」。

最後他說到，百頁豆腐為了創造它特殊的百頁口感，油脂含量比較高，熱量也就偏高，再加上多孔特性特別容易吸收湯汁，湯汁裡的高鹽、高鈉、高普林，就會不知不覺吃下肚子裡，要特別注意，至於百頁豆腐非常不健康，就看怎麼吃，他說「至少不會比含糖飲料還糟糕」。

(中時電子報)