環球科大廚藝系學生協助上菜，第一道是文昌六福迎嘉賓。（周麗蘭攝）

小朋友食指大動。（周麗蘭攝）

小朋友食指大動。（周麗蘭攝）

小朋友看到第一道菜有蝦子得自己剝，互相研究了一下。（周麗蘭攝）

十間教室內也擺桌，這道烏骨雞湯考驗小朋友的吃辦桌能力。（周麗蘭攝）

兒童節當大人！西螺文昌國小3日提前慶祝兒童節，席開100桌辦桌宴請全校小朋友，小朋友們第一次當賓客主角，坐在板凳上非常high，不過看到第一道菜有蝦子得自己剝，還是愣了幾秒。

文昌國小今年兒童節過得非常盛大與歡樂，3日校方規畫「無課日」，從八點半闖關到十點半，有挖土機、夾夾樂、打彈珠、兵乓球、九宮格、射飛標，其中夾娃娃最熱門，機械手臂超有力，只要瞄準保證抓得到！

中午11點在活動中心席開60桌、10間教室擺40桌，委託「偉哥上菜」團隊現煮，校長梁博雍特邀環球科大廚藝系教授郭木炎率領40位學生協助上菜，

11道菜色是：文昌六福迎嘉賓、雞發潛能蒜有才、金鯛細琢橙翠玉、抗鴨轉念步高糕升、海闊天空更自由、排隊守序是好咖、雞思廣益薯來寶、好瞎行為改會旺、圓滿學習好事發生、文昌好小子包中狀元、翻轉人生希望飛揚。

菜色搭配學校的食農教育，食材全部是雲林縣農特產，有文昌黑豆、西螺豆干、麥寮豬香腸、口湖蝦、四湖南瓜、越南腰果、虎尾烏骨雞、莿桐黑金蒜頭、

口湖台灣鯛、古坑柳橙、崙背美生菜、東勢鴨、西螺米、台西文蛤、西螺菠菜、

麥寮健康豬、古坑咖啡、斗南馬鈴薯、元長雞、四湖蝦、斗六鳳梨、土庫花生、褒忠甘蔗、二崙西瓜、水林蕃茄、莿桐楊桃。

小一到小六學童共桌，多數小朋友不是第一次吃辦桌，但是第一次當宴席主客，學長姐幫忙學弟妹剝蝦、拆解燉雞，好玩又好吃。

除了全校近900多名學生受邀，還有40多名畢業一甲子的老校友共襄盛舉，並且特邀退休老師共度「兒童節」同樂。

(中時 )