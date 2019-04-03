交通部長林佳龍至車埕視察，並宣布中央春遊專案相關補助獎勵措施，南投縣長林明溱也宣布地方擴大加碼。（廖肇祥攝）

交通部長林佳龍至車埕視察，並宣布中央春遊專案相關補助獎勵措施。（廖肇祥攝）

交通部林佳龍部長3日至南投縣水里鄉車埕宣導觀光局春遊專案，為鼓勵國民在台從事國旅，活絡台灣旅遊產業，林佳龍以南投縣為例，呼籲並鼓勵各縣市推出加碼方案，為地方產業注入新動能，活絡地方的經濟。

林佳龍在南投縣長林明溱、立委許淑華的陪同下，在4天春節連假前，至日月潭國家風景區管理處管轄的車埕車站及管理站視察，交通部觀光局局長周永暉及日管處處長洪維新親自導覽，讓林佳龍瞭解地方觀光產業目前所面臨的經濟挑戰及需求，並說明中央此次推出的「春遊專案」，分為「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」二項補助措施。

林佳龍指出，「自由行住宿優惠」包含全民基本補助，以及青年入住40浪漫小鎮民宿或離島之加碼補助，並可搭配各縣市政府自有之加碼優惠活動；「團體旅遊優惠」則包含一般團體旅遊獎助，以及企業員工旅遊，離島地區旅遊或入住星級旅館之加碼獎助，如果地方縣市一同加碼補助，將有加乘作用，吸引更多遊客前來旅遊，其中南投縣為全台22縣市配合春遊專案補助加碼最多的縣市，觀光局在下半年也將邀請國立臺灣交響樂團到集集、車埕等浪漫小鎮演出，加值小鎮漫遊魅力。

林明溱指出，南投縣特別推出「南投好玩卡（特定園區門票優惠）」及「電子消費券（500元額度）」等豐富優惠，4月1日起跑成效非凡，第一階段加碼一千組價值1250的南投好玩卡已申請一空，配合中央給力的春遊專案，緊急宣布再加一千張好玩卡。

林明溱表示，憑卡可遊清境高空觀景步道，小瑞士花園，中台世界博物館，鳳凰谷鳥園，車籠埔斷層保存園區，以及享受日月潭纜車來回票，日月潭遊湖船一日無限搭乘等優惠，第二階段從4月11日開始，轉換成加碼贈送500元消費券，可至伴手禮商店、觀光工廠、樂園景點等特約店家消費使用。

至於春遊專案可能連帶產生交通壅塞情形，林佳龍表示，春遊專案主要是補助非假日，藉此達成「淡季不淡」的目的，提升非假日的觀光熱潮，也分散假日的觀光車潮、人潮，也呼籲民眾使用國道1968APP掌握路況，交通部也會收集分析交通相關大數據，做最適切的交通疏導。

(中時 )