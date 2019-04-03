「基隆童話藝術節」將在清明連假登場，基市府3日在基隆市文化中心廣場前舉辦「搶先看」的記者會活動。（張穎齊攝）

「基隆童話藝術節」將在清明連假登場，基市府3日在基隆市文化中心廣場前舉辦「搶先看」的記者會活動。（張穎齊攝）

「基隆童話藝術節」將在清明連假登場，基市府3日在基隆市文化中心廣場前舉辦「搶先看」的記者會活動，市長林右昌與小朋友開心合影。（張穎齊攝）

基隆市政府為迎接「2019基隆童話藝術節」，4日至7日在基隆市文化廣場設置雙層巴士巨型扭蛋機，市長林右昌今（3）日跟仙洞附幼的小朋友們搶先體驗，呼籲大家把握機會，到基隆參與童話藝術節的系列活動。

林右昌說，今年的童話藝術節，除了有小朋友最愛的大型氣球玩偶外，還有雙層巴士巨型扭蛋機，限時限量兌換扭蛋代幣，希望大家把握時間，在這4天來到基隆，一定可以玩得很開心。

教育處表示，活動期間每天上午10時起及下午2時起，各提供500顆扭蛋，可至臉書「魅力基隆」粉絲專頁按讚，並上傳與4隻以上不同的大型氣球玩偶的合照，完成後至文化廣場扭蛋機旁與服務人員兌換扭蛋代幣，每1個臉書帳號限領1次。

教育處強調，總共100顆的限量版恐龍扭蛋，是基隆市創新研發中心及3所科技中心，針對今年童話藝術節主題偶特別設計製作，除了展示數位與電動加工機具等新興科技的應用，也展現基隆市推動科技教育與自造素養的實力與決心，歡迎大家4日前往市民廣場的maker市集體驗。

此外，市府在「2019基隆童話藝術節」精心安排一連串活動，規畫豐富有趣且適合大小朋友同樂的互動表演與體驗活動，歡迎所有的家長、市民朋友帶著大小朋友一起來參與同樂。

市府說明，詳細活動內容請至臉書「魅力基隆」與Line基隆市政府參閱電子DM資訊，另紙本DM索取地點為市府文化局櫃台、各區公所服務台、旅遊服務中心、基隆火車站南站旅客服務中心、國光客運臨時站旅客服務台。

(中時 )