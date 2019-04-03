春暖花開不只在郊外，百貨商場也能賞花趣，繽紛花朵、法式鞦韆、張學舜，巴黎著名宮廷花園重現台北101！緊接著是清明假期、母親節，來台北101購物中心走走吧！台北101再創信義區外拍打卡新地標！以#Dream101」為主題，將4F都會廣場打造成女性最嚮往的浪漫皇家夢幻花園。

以浪漫春天為發想的裝置藝術，繽紛花朵、蝴蝶，讓台北101更添浪漫。（台北101提供）

彷彿置身在巴黎花園般浪漫，台北101董事長張學舜今日也特別來到現場張學舜表示，「台北101一直致力於將人文、藝術、時尚及創意因子注入商場，並期許能成為文化創意與人文美學的平台，將藝術之美融入日常之中。要打造台北101成為現代生活美學的場域，更要以「當代美學」的概念發展聚客效應。

101 Dream Garden，參考歐式古典庭園設計，搭配拱型優雅鞦韆為拍照亮點。

今年度以「#Dream 101」為主題，為女性打造了一個夢幻美好的購物氛圍，以夢想為主題發想，延伸出夢想三重奏: 「Dream Gifts」 - 101件夢想禮物推薦清單，完整掌握時尚潮流最精選。「Dream Garden」 – 台北101 4F都會廣場化身浪漫皇家夢幻花園，帶領消費者走入皇后、公主的華麗世界。

模特兒在大型攀藤花藝涼亭更顯時尚與浪漫。

在4F都會廣場打造成女性最嚮往的浪漫皇家夢幻花園101 Dream Garden，參考歐式古典庭園設計，在中庭搭建挑高穿透式大型攀藤花藝涼亭，搭配拱型優雅鞦韆為拍照亮點，整片柔軟舒適草皮與綠雕座椅，古典噴水池輝映花朵的新鮮香氣，讓姊妹們不用搭機出國，在這裡就能體驗歐洲夢幻皇室花園，一圓皇后公主夢。

檔期期間限定的花藝設計快閃店Le Moment 獨家進駐，提供主題花禮服務及手作花藝課程。

除漫遊夢幻花園拍美照，還有檔期期間限定的花藝設計快閃店Le Moment 獨家進駐，提供主題花禮服務及手作花藝課程，教您簡單運用家中隨手可得的水杯器皿作為花器，就能妝點居家空間，輕鬆將花藝美學融入生活日常，增添美好心情。

浪漫皇家夢幻花園101 Dream Garden，參考歐式古典庭園設計，拍照打卡都繽紛。

拍美照、逛百貨嘗美味外，「Dream Concert」 – 周末假日將舉辦夢想音樂會，4/27(六)下午首場邀請新竹之光「桃山國小」現場獻唱，為前往德國參加合唱比賽募款，還有台灣、捷克等中外藝術表演團體輪番上陣。台北101也針對母親節推出優惠、滿額禮，今年春天不妨就揪好姊妹在法式花園創造美好回憶！

桃山國小合唱團。（台北101提供）

(中時電子報)