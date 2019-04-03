60歲呂姓男子因不滿45歲黎姓越南籍女友要求分手，2年前持刀到黎女住處談判，雙方一言不合之下，呂男竟持刀猛刺黎女、導致黎女傷重死亡，之後他又拿刀自殘、並從3樓陽台跳下欲自殺未遂，台中地院法官認為呂男行徑兇殘，依殺人罪判處他14年有期徒刑、褫奪公權5年。

判決指出，與朋友在台中市豐原區經營小吃店的黎女與呂男是男女朋友，2017年間她打算與呂分手，遂逐漸疏遠呂男，引發呂男不滿、拿著刀子到小吃店找黎女談判，兩人卻發生爭執，呂男氣怒之下持刀砍殺黎女胸腹處多刀，導致她心臟、肺臟傷重死亡。

呂男殺死女友後一度打算自殺，先拿刀自殘、之後又從陽台跳下，導致股骨頸骨折、足踝關節等處骨折，經救治後仍行動不便、生活無法自理。而呂男在法院開庭時，對於自己犯下的錯誤，還一度表示「我殺人不可以嗎？她本來對我很好、後來對我不好…」。

台中地院認為呂男持刀刺殺黎女多刀，手段兇殘，顯示其殺意甚堅，依殺人罪判處他14年有期徒刑。

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