前行政院長賴清德。（黃世麒攝）
前行政院長賴清德。（黃世麒攝）
前行政院長賴清德（前排中）3日赴台灣人工智慧（AI）學校參訪，並與義隆電董事長葉儀皓（前排左起）、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋等產業界人士、學員們座談，聽取台灣AI產業的發展願景。（黃世麒攝）
前行政院長賴清德（前排中）3日赴台灣人工智慧（AI）學校參訪，並與義隆電董事長葉儀皓（前排左起）、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋等產業界人士、學員們座談，聽取台灣AI產業的發展願景。（黃世麒攝）

表態競逐總統黨內初選的前行政院長賴清德3日赴台灣人工智慧（AI）學校參訪，並與台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋、義隆電董事長葉儀皓等產業界人士、學員們座談，聽取台灣AI產業的發展願景。

(中時 )

#台灣 #ai #學校 #智慧 #人工