賴清德參訪台灣AI學校 17:182019/04/03 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前行政院長賴清德（中）3日赴台灣人工智慧（AI）學校參訪，並與台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋（左）、義隆電董事長葉儀皓（右）等產業界人士、學員們座談，聽取台灣AI產業的發展願景。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院長賴清德。（黃世麒攝） 前行政院長賴清德（前排中）3日赴台灣人工智慧（AI）學校參訪，並與義隆電董事長葉儀皓（前排左起）、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋等產業界人士、學員們座談，聽取台灣AI產業的發展願景。（黃世麒攝） 表態競逐總統黨內初選的前行政院長賴清德3日赴台灣人工智慧（AI）學校參訪，並與台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋、義隆電董事長葉儀皓等產業界人士、學員們座談，聽取台灣AI產業的發展願景。 (中時 ) #台灣 #ai #學校 #智慧 #人工 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本自動化設備大廠 股價有望走出空頭陰霾 19:212019/03/30 政治 北平華德福實驗學校整建 將成全台首間公辦公營華德福理念校舍 13:102019/03/30 政治 《半導體》拚嵌入式業務，威盛推智慧太陽能IP攝影機 10:512019/04/01 政治 《基金》AI提供更準確建議，餐飲、醫療產業加速佈局 11:252019/04/01 政治 台大師生開發Stiller系統 60秒擷取劇照 12:182019/04/02 政治 永豐金證券發起「41 AI日」翻轉財富管理新視野 17:492019/04/02 政治 凱比同學進入幼兒園 竹市教學好智慧 17:542019/04/02 政治 智慧製造+新上市主題業績發表會 4/22起登場 18:432019/04/02 政治 AI題材發燒 亞馬遜股價衝刺 04:102019/04/03 政治 AI智能機器人 教學好幫手 04:102019/04/03 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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