壽豐鄉長曾淑懿上任後行動服務列車15村落跑透透，今驅車前往距離最遠的水璉部落，與民眾互動良好。（張祈翻攝）

壽豐鄉是全台灣平地面積最大鄉鎮，新任鄉長曾淑懿自農會體系成功轉戰鄉公所，為有效聽取民意，上任後行動服務列車15村落跑透透，今驅車前往距離最遠的水璉部落，讓鄉政接地氣，也讓鄉親對地方建設更有感。

上任近100天，曾淑懿說，為均衡各村落發展，以村民意見規畫15村環境特色與內涵，因幅員廣大，村落間距離遙遠，也要求建設課落實「路平、燈亮、水溝通」等民生基本需求，未來也將推動路燈認養，希望能夠獲得縣內觀光產業與企業界配合。

曾淑懿說，近期將展開延聘鄉鎮諮詢顧問工作，聘任鄉鎮諮詢委員提供建設意見，在藝文、產業、觀光提供建言，在觀光部分，預計在東海岸推出日出節活動，結合沙雕、疊石、漂流木、原住民豐年祭、日出市集，開啟山海城鄉旅遊特色。

教育部分，則推出老幼共學，增設親子、老幼共學空間；目前急迫的殯葬環境，除了棘手的納骨塔地目問題，也有意興闢植葬園區，提供鄉親在地老化的目標，曾淑懿承諾，會積極向中央各部會爭取經費，再造城鄉新風面貌。

(中時 )