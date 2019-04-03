琦琦今分享和女兒上雜誌封面。（圖／翻攝自琦琦是我微博）

琦琦跟Ella一同登上雜誌封面。（圖／翻攝自琦琦是我微博）

香港影帝任達華和名模琦琦的女兒任晴佳（Ella）遺傳了父母的好基因，才14歲身高達170公分，光是腿長就有100公分，比例超好，加上清秀五官，被外界喻為最美星二代。最近Ella和媽媽琦琦同框登上香港時尚雜誌，可見Ella身高已經越來越接近179公分的琦琦，母女倆同框比美，讓網友也大讚基因的重要。

Ella去年為時尚活動首度單獨出鏡拍宣傳照，雖未露出招牌長腿，但一頭長直髮加上白淨有氣質的瓜子臉、精緻五官，引發網友熱議，但任達華和綺綺無意讓女兒出道，強調女兒這年紀讀書最重要。而久未露面的Ella，最近終於又有新作品，便是和名模媽媽一起登上時尚雜誌封面，今琦琦也開心分享母女倆的合作作品。

琦琦稍早發文說：「這世界最幸福的事，就是我們看著你慢慢長大❤️，謝謝VOGUE Hong Kong實在是非常開心能夠與你們這麼專業和超級棒的團隊合作，雖然拍攝時冷到發抖，但是一切都是如此美好、愛在當下、謝謝你們讓我們的夢想成真」，可見兩人穿著飄逸長裙，秀出大長腿，時而依偎合影，溫馨母女情溢於言表。

(中時電子報)