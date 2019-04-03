苗栗縣長徐耀昌等人為繞境活動上香祈福順利平安。（何冠嫻攝）

童綜合醫院醫療團、永信藥品公司、台鹽公司通霄精鹽廠，為信徒提供醫療、休息、補水的照護。（何冠嫻攝）

今年通霄拱天宮白沙屯媽祖將與大甲鎮瀾宮的大甲媽祖同天登轎，回鑾相差一天，相遇機率極高為百年一見盛大場合。今年拱天宮媽祖往北港徒步進香活動，將於8日凌晨1點20分出發，目前已有逾4萬7000位民眾報名參加，屆時盛會將熱鬧非凡。

今年白沙屯媽祖將於8日凌晨1點20紛起駕、11日中午抵達北港、12日進火、17日回宮，沿途有通霄鎮公所派出的奉茶專車提供飲水，台鹽公司通霄精鹽廠也贊助拱天宮1千箱礦泉水，讓信徒隨時補充水分；另有童綜合醫院醫療團隨行、永信藥品公司提供單顆B群及酸痛貼布，讓信徒消減疲勞。

3日白沙屯拱天宮媽祖進香「百年祈遇，慈悲祐民」活動由苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、拱天宮主任委員洪文華與多位民代等人為年度宗教盛事揭開序幕。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，目前已有逾4萬7000人報名，打破去年4萬3000人紀錄，今年可望突破5萬人參與盛會。他另指出，2004年白沙屯媽祖與大甲媽祖曾於台中沙鹿相遇，今年拱天宮與鎮瀾宮進香撞期，倘若相遇將為浩大場面。

苗栗縣長徐耀昌表示，白沙屯媽祖徒步進香有200年歷史，已經成為台灣文化中安定社會和撫慰人心的重要力量，歡迎民眾參與，感受白沙屯媽祖慈悲愛民、護佑眾生的精神。

(中時 )