35歲王姓男子日前酒後駕車巧遇警察巡邏，他不但跑給警察追，接著還緊張到「挫屎」，令人更難以想像的是，王男遭員警逮獲後，還伸手進入褲子內、抓出一攤黃褐色糞便給員警看，讓值勤員警相當傻眼，但仍依法對他酒測開罰。

台中市警一分局指出，繼中派出所員警林志叡、林志龍日前巡邏時，見到一名男子走路搖搖晃晃，遂趨前關切，發現他只是喝酒喝醉了才走路搖晃，便讓男子離開，沒想到不久後，員警又看到停在警車旁等紅燈的車輛駕駛竟是剛剛那名男子，立即要求攔查。

警方表示，該名男子看到員警，嚇得立即加速狂飆，一度欲逃逸，但最後仍被困在等紅燈的車陣中，被員警逮獲，誇張的是，男子供稱「不是要逃跑，只是想上廁所」，接著還從褲子內掏出一攤黃色液體給員警看，讓值勤員警相當傻眼。

警方表示，雖男子掏出的黃屎味道很濃郁，員警仍不畏懼，依法對他實施酒測、酒測值達每公升0.21毫克，依違反道路交通管理處罰條例告發。

(中時 )