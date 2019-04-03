隨著郭倍宏下台一鞠躬，民視董座位置確定由總經理王明玉取而代之，與郭倍宏關係密切的彭文正夫婦，其主持政論節目《政經看民視》未來何去何從，備受外界關注。然而昨晚臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」更舉行投票，意外驚爆來自民視的內線消息，「周玉蔻的節目將取代正晶，請問你覺得？」讓網友直呼意圖使人無法投票！

隨著郭倍宏被無預警拔除民視最大股東「民間投資股份有限公司」董座後，《政經看民視》存亡與否備受外界關注，然而繼昨日爆出郭倍宏因用私人方式與彭文正夫婦簽約，導致除了相關人等外，民視無人知道彭文正夫婦酬勞、節目合約多長？所以內部近期將針對《政經》查證。

現在網路更瘋傳來自民視內線消息，直指周玉蔻節目將取代《政經》，讓不少網友得知更驚恐留言「爛換爛幹嘛？播卡通還比較好」、「爛換爛幹嘛？播卡通還比較好」。

不過據蘋果日報報導，周玉蔻就否認消息，表示目前沒接到要換戰場的通知，而彭文正依舊自信，稱是有內部人士放話，誇口內行人都知道，《政經》成本低、收視好又賺大錢。

(中時電子報)