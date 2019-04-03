清明節連假即將展開，不少民眾利用連假期間掃墓、祭祖，新竹市消防局長李世恭表示，祭祖務必要記得「4不2記得」原則，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹，記得撲滅火源、記得隨手將垃圾帶走，消防局也將在清明節當日設置防災服務站，降低公墓火警發生機率。

消防局將在4月5日當天，於新竹市9處主要掃墓區，設置防災服務站，提供免費水袋，民眾亦可自行攜帶可裝水的容器，方便澆熄餘燼。如果民眾發現山林火災，可立即撥打119求救，或向鄰近的警戒據點報案，避免釀成更大災害，也確保先人平安。

新竹市消防局分析，新竹市火災起火原因以燒雜草、廢棄物的｢其他｣因素最多，約占40.2％，｢電氣因素｣與｢敬神掃墓祭祖｣居次，各占10.1％，往年清明祭祖期間發生的墓地火警，總數約有10多件，而掃墓造成火災的主因多為民眾未在現場確認火勢熄滅就離開，導致風勢助長或復燃，導致擴大燃燒。

消防局呼籲掃墓民眾牢記「4不2記得」原則，此外，新竹市政府連續5年提出便民措施，委託業者提前割草、提供免費掃墓接駁專車，4月4、5日早上7點至下午4點30分，從台鐵三姓橋站發車，直到大坪頂，回程末班車時間則為下午5點，每15分鐘1班車，市警局也將實施上山、下山分流管制，請民眾配合。

(中時 )