大甲媽聯名重昇泡澡包大量使用艾草、湖鹽等，艾葉溫暖、聚昇陽氣，而來自內陸高原地區所產的「湖鹽」，且因長時間的日光照曬，有著強大的淨化能力。（馮惠宜攝）

捷利通科技業者也號召同業一起參與大甲媽遶境，提供黑木耳露，以及消暑乳液、防曬及防蚊產品。（馮惠宜攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將在7日展開，9天8夜的遶境活動不但參與者眾多，坊間多家企業也一起瘋媽祖，有業者與大甲媽推出聯名泡澡包，更有業者要在遶境隊伍行經的路上設點分送木耳露和防曬及防蚊產品。

「大甲媽祖遶境」活動被譽與「麥加朝聖之行」、「梵諦岡耶誕彌撒」同列「世界三大宗教活動」，每年都吸引上百萬信眾跟隨媽祖的腳步一同遶境祈福，台中市文化局估計，大甲媽遶境全程沿途將吸引一百八十萬人參與，帶來高達超過廿七億元商機。

在媽媽圈爆紅的「方圓一脈」重昇泡澡包，今年首度與大甲媽推出限量過火加持的聯名泡澡包，更貼心的將鎮瀾宮媽祖娘娘獨家平安符黏貼於每包包裝外，可輕易取下隨身配戴保平安。

此次推出的大甲媽聯名重昇泡澡包，大量使用陽氣飽滿的礦植物如艾草、湖鹽等，用來淨化氣場、提升運勢最合適。

另，捷利通科技業者也號召同業一起參與這項盛事，現場提供黑木耳露給信徒民眾消暑解渴，也特別準備的消暑乳液，使用後可使肌膚清涼達到四小時，解決使用涼感巾、手持電風扇的不便性。

另外還提供防曬及防蚊產品，讓信徒們在遶境的過程及夜間休息，可以杜絕太陽紫外線及蚊子的侵擾，讓每一天都能精神滿滿、挑戰自我。

(中時 )