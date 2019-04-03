「創業開彩券行之後，上班再也不用看客人臉色了！」說完接著傳來爽朗笑聲，這分貝讓人百分百感受她發自內心的快樂。她就是從上班族轉投入運彩業的許嘉慧。

「好小子運動彩券行」許家慧原本是上班族，第一次創業就上手。(圖片來源：中時電子報提供)

許嘉慧本科學商，過去從事報關、金融業等相關工作。她說：「付錢的最大嘛，跟銀行往來的客戶姿態都高，常常累得半死，還要卑微忍氣吞聲，每天都心情很灰暗。沒辦法，服務業遇到的問題都這樣…」，許嘉慧不當上班族後，轉投入運彩行之後，讓她最有感的是時間自由， 在這五年來，最大收穫是賺到朋友和無數的快樂。

「把客人當朋友」是每個投入運彩行列都懂的待客之道，差別在有沒有用心！許嘉慧開了LINE群組專門服務熟客，除了噓寒問暖，還會聊時事、關心大家的工作和生活。客人彼此分享心得，許嘉慧還能夠記住每個客人的投注喜好，甚至姓名、外號和長相，網路投注的客人長怎樣，她都認得出來！

因為親戚是運彩經銷商，所以在親友長輩支持下，許嘉慧開啟了運彩人生。遇到最大的挫折是什麼？她說曾有很熱情的客人，下很多注後沒有得到預期的回報，這件事很久她才釋懷。「下注會不會中、能不能維持客戶關係都無法強求，一切都是緣分！」，許嘉慧以最強大的正能量投入「好小子運動彩券行」。

台灣運彩去年創下436億的收入，未來也期許所有同仁更上一層樓。(圖片來源：中時電子報提供)

許嘉慧說店裡最受歡迎的是足球玩法，她跟著看客人常一起看比賽、研究比賽。誰說女生看足球都是看帥哥呢？來一趟「好小子運動彩券行」跟老闆娘聊聊，就知道高手在民間，到好小子也不要忘記加LINE喔！才能有最新資訊和正面能量。

(中時電子報)