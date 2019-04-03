慶祝兒童節，南屯國小辦跳蚤市場，琳瑯滿目的小物，不僅同學驚喜，也發現有老師流連忘返。（黃國峰攝）

歡迎兒童節，讓小朋友友個有意義的兒童節， 台中市南屯國小舉行校內兒童節表揚暨惜福愛物園遊會，除了表揚模範兒童外，也號召學生拿出家裡用不到的物品來分享，在操場開辦跳蚤市場，讓學生體會愛物惜物的意識。

台中市南屯國民小學慶祝兒童節，舉行校內兒童節表揚暨惜福愛物園遊會，表揚大會上邀請鄉里社區及家長到場觀禮，表揚校內模範兒童、校外模範兒童及健康兒童，而且為讓孩子表達身為模範的榮耀及對自己堪為表率的特質，學校更設計具有個人特色的代表字表揚卡，總共107位學生的代表字卡一字排開，布置在校園穿堂，讓同學及家長感受學校表彰正向表現的心意。

表揚大會後，在學校操場舉行惜福愛物園遊會，讓學生把家中堪用但閒置的二手物品拿到校內交流，學生們各自擺了30多攤，同學們流連在各個攤位上尋尋覓覓，尋找喜愛的物品，彼此間互相討論，好不熱鬧，琳瑯滿目的小物，不僅同學驚喜，也發現有老師流連忘返，歡樂之餘，也讓學生上了「愛物惜物」、「珍惜資源」等環境教育。

除了跳蚤市場，學校也在各處設置發票收集箱，由學生們自主捐獻，收集後將捐給創世基金會，沒賣完的物品將全數捐給智障者家長協會運用，歡樂之餘也做公益。

(中時 )