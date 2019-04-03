登記參選國民黨新北市立委第12選區（汐止、金山）黨內初選的徐正文３日前往南港展覽館向民眾拜票，提出捷運延伸至汐止，改善交通；設立青創基地，吸引青年回鄉兩大政見，並強調要是當選2年後，汐止交通沒有改善，就讓民眾每個禮拜拿雞蛋砸他。

徐正文表示，之前在汐止工作時，每天上班、帶孩子上學都會因為交通堵塞而遲到，到大陸發展10多年後回到台灣，情況依舊沒有改變，這才促使他決定參選，用行動改變汐止的交通問題。

徐正文說，要改善汐止的交通，捷運勢必得延伸到汐止，但汐止民生線講了很久都沒有進度，一來是經費問題，二來是汐止只有2個議員，相對弱勢，第三是歷任立委比較少著墨民生議題。他認為與其盼望汐止民生線，不如將板南線自南港展覽館站延伸至汐止，所需要的經費會更省，也更容易施行。

徐認為，第12選區的歷任立委最缺乏的就是Guts，早期的李慶華比較溫文儒雅，黃國昌是個教授，對一些公共政策比較疏忽，自己是軍校畢業，在黨內被譽為鋼鐵俠，又是從商轉政，比較不會被派系包袱綑綁，問政風格絕對比之前的人強悍。

談到選區內青年外流問題，徐正文指出，全國都面臨青年北漂問題，金山、萬里、貢寮、瑞芳等地區，大多是觀光景點，但都是老人在經營，沒有年輕人。他當選後會在立院為青年創業補助與貸款推動專法，並設置青年文創基地，並利用台商會會長身分，將台灣優秀的商品推廣出去。

(中時 )