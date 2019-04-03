近來屏東市多座共融公園陸續完工啟用，但屏東縣議員陳哲蕙發現，現有公園內的遊戲器材都因年久失修，讓危機四伏，她認為在新建新興遊樂地點時，也該編列相關維護經費，別讓孩子在遊戲時身陷危機。

指著屏東市千禧公園內的遊戲器材，陳哲蕙說，這損壞的遊具原本拉起封鎖線，但脫落後在孩子玩耍過程中，容易因誤觸而受傷；屏東市民代表錢權宏也認為，相關單位始終無法主動找到問題，常等到傷害造成，或者民眾反映後才被動去做，「其實可以更主動一點」。

屏東縣政府文化處圖書資訊科長張關評解釋，位於屏東縣立圖書館旁的遊樂器材區權責單位屬於市公所，但在圖書館改建完成後將委由縣府管理，目前整建工程正陸續施工，預計4月中旬會全面搭設鐵皮圍籬，避免修繕後又要拆除恐不符效益，所以僅以封鎖線阻隔。

她承諾將重新檢視封鎖線位置，避免民眾靠近而受傷，未來待修繕工程完畢後，也會重新檢視遊戲區的器材規畫。

(中時 )