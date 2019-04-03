桃青之星總決賽將登場。(青年事務局提供)

連假不當低頭族，桃園首創的青年抬頭節，以SHOW TRUE TITLE（秀出真我）為主題，系列活動「青年抬頭動感派對」第三屆「桃青之星」總決賽率先登場，金曲獎樂團「茄子蛋」壓軸演出，周邊還有好吃、好買、好玩的青年文創市集可以走走逛逛，4月7日下午1點到5點半在中壢銀河廣場，歡迎民眾一起來同歡，感受青世代的藝能量。

第三屆「桃青之星」選拔賽最終20強將在派對當天爭奪總冠軍，除了爭逐22萬高額總獎金及擁有公開演出機會外，脫穎而出的前10名另將獲得特別企劃的專業表藝養成培訓，並與金曲創作才子韋禮安導師面對面彈唱交流、分享經驗、同台演出。

派對舞台周邊也設置多項可以讓民眾參與的有趣活動，包括最終亮相的SHOW TRUE TITLE大聲公及桃青之星冠軍大預測，現場登台勇敢說出內心真正的心聲與宣言，或投票預測第三屆桃青之星冠軍獎落誰家和勾選喜愛的抬頭圖文，即可獲得限量的青年抬頭節主題紀念款「Popsockets泡泡騷手機氣囊支架」，還可參與摸彩把藍牙喇叭、小米手環及康寧餐具組等豐富獎品抽回家。

(中時 )