賴建穎拍攝《釘子花》呈現小人物的故事。（鐘武達翻攝）

文化部第41屆金穗獎，賴建穎以彰化小人物的故事執導拍攝的《釘子花》榮獲學生組最佳劇情片，賴建穎3日專程到埔心公所感謝鄉長張乘瑜的協助並分享創作的心路歷程，他同時期許縣府能當年輕人的後盾，一起將彰化打造成藝術創作的友善城市 。

賴建穎說，「釘子花」是1種很尋常野花，但即使長在自家圍牆一般也不會被欣賞到它的美麗。周遭有許多人生不怎麼精彩、卻擁有屬於自己獨特生存方式的人，於是他想要透過1個故事來表達這些草根人物堅韌的生命力，所以編導《釘子花》，這也是他首部執導的作品。

《釘子花》的劇情都是取材自平凡的生活，他把周遭的人事物編寫進劇本，為了更加深與土地的情感連結，決定彰化的故事就應該在彰化拍攝，取景地點包括埔心、大村與芳苑。

他說，《釘子花》能夠順利拍攝，除了感謝彰化縣政府新聞處2018年的影視補助金，還有就是埔心鄉長張乘瑜，他幫忙尋覓拍攝場地並粉墨登場當臨演，就讀台藝大的兒子張宇勛更是《釘子花》的製作人，因為有他們對年輕人的支持，也才有這次獲獎的成果。

張乘瑜說，因為支持年輕子弟回鄉創作，因此全程參與並協助《釘子花》拍攝，拍攝團隊是由彰化子弟賴建穎及擔任製作人的兒子張宇勛召集，成員主要是朝陽科大傳播藝術系的學生。他希望勇於發夢為自己家鄉說故事的年輕人返鄉創作，也期待政府扮演年輕人強有力的後盾。

(中時 )