一段感情終結最常見的原因，除了雙方真的不適合之外，最慘痛的情形，莫過「人數超載」的情況，藝人王思佳日前在節目上揭密自己曾有段感情遭第三者介入，過程極其荒唐，甚至分手後對方的後續發展都「超展開」，讓眾人不禁慶幸好在她當初堅決斷開渣男，沒心軟原諒。

王思佳經歷的劈腿情事到底有多扯？她日前上《女人我最大》，在節目中分享親身經歷的第三者事件，表示在某一段感情中發現男友不忠，但男方始終不認，直到某次她直接抓包男友跟小三單獨在家，女方衣著完整但態度詭異，男友吼著要小三離開但她不從，隨後直接下跪跟王思佳認錯求挽回，但被王思佳發現他褲子拉鍊沒拉，赫然明白了男友在跟對方做那件事「根本來不及拉」，讓她火大直接要求分手。

事發後，男方仍多次求她原諒、要求復合，甚至說對方是「打電話叫來的雞」，這說法反倒讓王思佳更怒，忍無可忍大罵：「一個女生被你帶回家你說那是雞，太不尊重女性」，堅持斷開渣男，而荒唐的還在後頭，兩人分手後，王思佳偶然得知舊愛的感情生活超展開「他跟那隻雞結婚了」，證明了當時是「假召妓真劈腿」，這情史讓現場來賓也大呼荒謬，但讚王思佳分得好，不然終歸自己吞苦果。

(中時電子報)