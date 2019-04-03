新竹地檢署與犯罪被害人保護協會協助「馨生人」在「新竹市A5文化創意園區」設立「馨馨陽光小舖」，4日起試營運，檢察長王文德（左二）今天前往參觀展售店。（陳育賢攝）

新竹地檢署為鼓勵「馨生人」勇敢走出傷痛，4日起在「新竹市A5文化創意園區」設立「馨馨陽光小舖」試營運。（陳育賢攝）

「新竹市A5文化創意園區」4日起試營運，門口的3公尺的鋼鐵人模型，十分吸睛，未來勢必成新竹另1處打卡新景點。（陳育賢攝）

\新竹地檢署為鼓勵「馨生人」勇敢走出傷痛，4日起在「新竹市A5文化創意園區」設立「馨馨陽光小舖」試營運，展售馨生人親手製作的各式生活手工藝品，材料包販售及手工皮件教學、訂製，天然手工皂販售及教學，以實際行動幫助韾生人的生計。

看準竹科高消費能力，以及高品質的消費要求，業者在新竹市公道五路世博館對面，打造佔地4000坪的「新竹A5文化創意園區」，並邀請台北松菸文創園區攤位進駐。

業者表示，每個品牌貨櫃造價都要百萬元，主打異國料理特色餐飲品牌，包含在地的優質餐飲業者日式拉麵店「涼太」、西班牙烤飯餐酒館「Paella」、強調健康蔬食的「滿溢慢活原食館」、義式餐酒館「Maverick獨行客」、美式牛排「Aiken」等都來駐點。

而業者為了回饋社會，也提供1個貨櫃供犯罪被害人保護協會新竹分會無償使用，新竹地檢署檢察長王文德指出，過去為鼓勵「馨生人」勇敢走出傷痛，犯罪被害人保護協會經常在各大賣場辦理義賣活動，幫助韾生人維持生計。

但這類活動通常都是短期義賣，對「馨生人」的幫助相當有限，此次很感謝仲祜公司主動協助免費提供1個百萬貨櫃，讓馨生人設立「馨馨陽光小舖」，展售馨生人親手製作的各式生活手工藝品，材料包販售及手工皮件教學、訂製，天然手工皂販售及教學，以及小農無農藥蔬菜等，積極正向幫助韾生人。

業者表示，明天開始試營運的「新竹A5文創園區」佔地4000坪，除了推出新竹地區獨有的限定餐點之外，台北松菸的知名攤商也都前來設櫃，還有小朋友的3對3迷你足球賽，邀請民眾前來為孩子們加油。

另業者也看中新竹人的高消費能力，以及對消費場所品質的要求，試營運第1批進駐的品牌快閃車商，就有包括賓士、福斯、SKODA、VOLVO和現代等汽車公司，未來園區內也將進駐露天電影院、夏夜歌手演唱，甚至全台唯二的兒童室內足球場等。

此外，A5文創園區入口處有座近3公尺的鋼鐵人模型，十分吸睛，未來勢必成新竹另1處打卡新景點。

(中時 )