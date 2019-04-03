行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜3日赴五股交流道視察增設匝道改善工程，聽取高速公路局長趙興華簡報。（吳岳修攝）

行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜，3日共同視察國道一號五股交流道增設北出及北入匝道改善進度，蘇貞昌當場允諾將補助7億元經費，侯友宜也承諾新北市府將負擔剩下6億元經費，同時加速變更都市計畫及用地取得，預計要在5年內完工。

蘇貞昌表示，台64及台65線快速道路本來就該透過高架道路相互銜接，根本不需要下平面道路，這也是造成塞車的主要原因，他過去擔任過台北縣長，對新北市有深厚感情，他決定核定補助7億元經費，也希望新北市政府在都市計畫變更及土地取得上能加速處理，工程到哪裡、補助就到哪裡，期盼改善工程能在5年內完成。

侯友宜說，五股交流道長年塞車問題嚴重，民眾急待解決，新北市提出增設北出北入工程改善方案，整體工程經費高達13億元，很高興行政院承諾補助其中7億元經費，未來新北市政府也會負擔剩下的6億元，同時盡速完成都市計畫變更及用地取得，原本規畫7年完成，目前將縮短為5年完工。

新北市工務局指出，五股新五路是台64、台65線及台1線進出國道一號中山高速公路的主要幹道，但當初設計規畫時，未將台65線高架道路未與國道銜接，導致往返國道與台65線必須先下平面道路，中間再經由新五路銜接，才能再上高架道路，導致車流迴堵塞車，多年來問題遲遲無法解決。

(中時 )