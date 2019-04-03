台北市頂尖明星高中驚有社團兼任男教師涉嫌性侵學生，引發各界譁然，狼師去年3月、12月及今年1月分別遭通報，涉嫌性侵3名男學生，該校3日召開性別平等教育委員會，確認其中1個性平案成立。北市教育局表示，該師將登錄至全國不適任教育人員資訊網，日後不得在學校任教。

北市高中驚爆狼師 向社團學生伸狼爪

據悉，狼師是該校校友，2012年回母校擔任社團指導老師，去年3月第一次遭通報後，學校6月就不再續聘，但12月及今年1月又遭檢舉在任教期間性侵其他2名學生，校方通報教育局，且分別立案展開校內調查。但性平小組約詢加害老師和受害學生，兩人均否認有性侵一事，兩案均以不成立結案。

北市教育局主任祕書陳素慧今受訪表示，經過性別平等教育委員會確認3案中僅有1案件成立，學校會將該師列入全國不適任教育人員資訊網，不得在全國各級學校任教。

媒體詢問學生身心狀況是否穩定？陳素慧表示，學生心情還算穩定，目前有啟動學校輔導機制，必要時會提供諮商服務，但整體情形還可以。

她進一步強調，這類契約進用的專長人員可能學有專精或專業，不像一般老師經過師培的體系，教育局之後會要求學校聘用契約進用人員或社團老師之前，必須舉辦講習，加強社團老師對師生倫理份際的認知。

(中時 )