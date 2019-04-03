社頭清聖宮舉辦打卡送芭樂活動，吸引信徒熱情響應。（鐘武達攝）

芭樂產地價格崩盤，彰化縣芭樂生產重鎮社頭鄉與溪州鄉的芭樂農是怨聲載道，社頭鄉清聖宮為助農民一臂之力，決定在玄天上帝誕辰期間以舉辦「打卡送芭樂」的方式幫忙「護盤」，預計連續5天每天將送出上萬台斤。

清聖宮管理人陳進永指出，最近芭樂產地價格崩跌到每台斤4至7元只有成本的1／3，農民血本無歸，而正巧農曆3月初3日是清聖宮玄天上帝誕辰，為幫助芭樂農，廟方特別發起「打卡送芭樂」或「打卡送襪子」活動，希望幫忙讓地方產業更活絡。

他說，這次「護盤」行動，已委請當地農民每天準備至少1萬台斤的芭樂、即日起到周日連續5天，民眾只要到清聖宮打卡就送2顆，另外本周5、6、日3天，前33名民眾每人送3斤；民眾也可以選擇送社頭的另1項特產襪子。

「社頭芭樂、好呷！」清聖宮的芭樂「護盤」活動首日，包括中華民國農會理事長蕭景田、社頭鄉長劉錦昌、社頭鄉農會總幹事蕭浚二等人也都出席共襄盛舉，並且現場大口享用，熱情為芭樂代言。

(中時 )