大雪山小神木步道。（林務局提供）

太平山蹦蹦車。（林務局提供）

今年清明連假由兒童節展開序幕，4日至7日連假期間，由農委會林務局所轄管之13處國家森林遊樂區，提供12歲以下兒童免費入園優待，其中包括太平山、大雪山、奧萬大國家森林遊樂區，原7至12歲兒童優待票要價100元，阿里山國家森林遊樂區優待票150元，均下殺0元。烏來台車與太平山蹦蹦車亦提供免費搭乘。

林務局轄管國家森林遊樂區共18處，清明連假4天假期期間，包括太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，12歲以下兒童均可免費入園。此外，合歡山及觀霧國家森林遊樂區亦維持平日即免費入園優待。

原太平山蹦蹦車3至12歲兒童優待票價120元，烏來台車7至13歲兒童優待票價30元，連假期間亦提供12歲以下兒童免費搭乘。

林務局指出，內洞、向陽、藤枝3處國家森林遊樂區前幾年因休園未納入統計，國家森林遊樂區清明連假入園人數，2017年4月1日至4日期間共9萬2582人，2018年4月4日至8日期間共11萬4466人，今年估計人潮將上看10萬人。

(中時 )