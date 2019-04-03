周玉蔻5年前公開指稱當時的總統馬英九，收受頂新集團政治獻金2億元，馬憤而提告求償；最高法院維持二審判決，認定周女陳述的內容並非事實，判她須賠償馬英九180萬元，並在中國時報等4大報頭版刊登道歉啟事1天定讞。

2014年周女在電視節目爆料說，「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統」，指馬收受頂新集團2億元政治獻金，馬認為言論不實提告；台北地院認為，周女有相當理由確信指摘內容為真實，判她無罪且民事免賠，馬不服提上訴。

刑事部分，前年高院認為周在沒有相當理由確信下，卻陳述一個不實的事實，這不是善意評論，且讓馬英九與胡定吾名譽受損，但法官認為量刑不必從重，希望她爾後能記取教訓，謹慎處理，判她拘役50天，可易科罰金5萬元確定，周繳納罰金結案。

民事部分，去年高院認為證人是聽聞第三人轉述的傳聞內容，但周女卻沒有進一步求證傳聞是否屬實，就對外指稱馬收魏家2億元，她的言論並非事實且未合理查證，致馬的名譽受損，判她須賠償180萬元且須在4大報刊登道歉，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )