台南市官田國小3日結合食農課程進行西餐禮儀教學，全校師生一起享用豬排，也提前歡度兒童節，難得吃大餐的小朋友都很興奮。（莊曜聰攝）

提前慶祝兒童節，台南東山的吉貝耍國小舉辦公益跳蚤市場，小朋友們捐出自家物品義賣，所得全數捐贈德蘭啟智中心。（莊曜聰攝）

提前慶祝兒童節，台南市官田國小特別結合食農課程，請來餐飲業者到校烹調豬排餐讓師生們享用，順便指導學生西餐禮儀，難得吃到大餐的孩子們都非常興奮；吉貝耍國小則是舉辦跳蚤市場，由學生捐出東西義賣，所得全部捐贈德蘭啟智中心，感受「施比受更有福」的快樂。

官田國小校長王全興說，官田國小學子來自鄰近官田、二鎮社子里，家長多為工農階層，平時校園午餐由廚工阿姨負責料理，若遇到學校重要節日或參賽有好成績，家長還會請大家吃美式速食，對孩子們來說就是難得的大餐。

因此兒童節前夕校方利用營養午餐省下來的結餘，結合食農教育，將西餐禮儀課程實境化，請來業者現場烹調料理，把夜市或餐館才吃得到的排餐端上學校餐桌，既能學習刀叉地正確用法，也讓師生能夠享用不一樣的午餐；營新醫院執行長石嘉玫剛好到校拜訪，立刻自掏腰包贊助活動，省下來的餐費日後還能加菜，眾人都吃得超開心。

東山吉貝耍國小的慶祝活動則有點另類，校方舉辦跳蚤市場，由小朋友們捐出自家的物品義賣，校長姜秋蘭說，吉貝耍是偏鄉小校，孩子們一直接受外界的幫助，今年兒童節換個角度，由他們主動幫助別人，學會分享與關懷，化小愛為大愛，更有意義，義賣所得1萬3400元則全數捐贈德蘭啟智中心。

(中時 )