北市大稻埕碼頭 驚見紅衣女浮屍 17:482019/04/03 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中時電子報 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區大稻埕碼頭河邊，3日下午4時30分左右，有民眾發現漂來一具身著紅衣的女性浮屍，轄區大同分局員警獲報趕往現場處理，正在追查死者身分及落水原因、時間。 (中時 ) #碼頭 #浮屍 #大稻埕 #北市 #大稻埕碼頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 7000萬合約 新北農漁產進軍北京 13:252019/03/30 社會 影》基隆東11碼頭車輛落海 司機救起傷重不治 15:562019/03/31 社會 商用不動產 買氣強強滾 04:102019/04/01 社會 林佳龍訪基隆 喊打造北台灣最閃亮鑽石 18:362019/04/02 社會 台灣首座離岸風電示範風場 進入全盛建置時期 22:332019/04/02 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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