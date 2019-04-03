055型驅逐艦

在解放軍055型驅逐艦首艦下水前後，就有人對艦橋兩側那對大型天線陣列的用途十分好奇。有不少軍迷推測，它的用途應該和電子戰或反隱形雷達有關，但考慮到陣面大小，還有安裝位置等因素後，這些推論又顯得有些站不住腳。

新浪軍事的分析指出，如果只是電子戰天線，並不需要如此巨大的天線孔徑。至於反隱形雷達一說，則有更多人認為，相關設備應當是安裝在機庫兩側。不過，2017年公佈的中國國家科技進步獎一等獎中，由黃文華團隊主導的「微波反導」項目，似乎又為055型驅逐艦上神秘設備的具體用途提供了另一種可能。

從黃文華早年以《高功率微波對抗反艦導彈的技術途徑》為題的論文來看，相關科研機構和解放軍海軍很早就對使用「艦載高功率微波反導系統」攔截反艦導彈進行深入研究。

此外，據黃文華團隊獲獎時官方披露的系列文章分析，早在2010就獲得突破性進展的微波反導武器，等到進行055型驅逐艦設計時，可能已經具備了批量裝備的條件。分析指出，055艦橋兩側那對醒目的「看板」，極可能就是「艦載高功率微波反導系統」的發射天線。

分析指出，從技術來說，微波反導武器與音波、鐳射武器一樣，同屬定向能武器。它主要是透過調製特殊高能電磁脈衝，來破壞導彈導引頭，因而具備反應快、可全天候作業等優勢。此外，對現代反艦導彈必備的無線電高度表、GPS接收機、資料鏈，甚至是無線電近炸引信等重要彈載設備，微波反導武器也能進行不同程度的毀傷，大幅降低導彈對目標的鎖定機率與命中率。

分析認為，055型驅逐艦有這款「神器」在身，便能讓反艦導彈無法近身。不過，單一的反艦導彈對抗技術即使再強大，也無法做到包打天下。因此，仍需要不斷推陳出新，追蹤蹤反艦導彈的發展趨勢，才能從中選擇合適的組合對抗形式，以徹底發揮水面艦艇的防空效能。

(中時電子報)