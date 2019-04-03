新北市環保局3日上午11時接獲中和區中原溝被染成紫河，立即派員前往現場追查，研判附近有多個汙染來源同時排放不同顏色廢水汙染河川，稽查員遂兵分多路進行追查，分別在立德街等地查獲汙染源，確定為印刷業者清洗作業時，將清洗廢液直接排出，環保局將依違反水汙染防治法規定予以告發，並採水送驗，最重將處以300萬元。

環保局表示，立德街附近的排水路已全面加蓋，所有渠道無法直接目視可見，地下渠道錯綜複雜，且週邊有數量極為龐大的印刷上下游產業，再加上稽查過程，水色變化，雖然現場調動管線探測、管中攝影等科學工具，但對於追查實際汙染源仍有極大的挑戰跟困難。

經稽查員兵分多路的地毯式全面搜索清查下，將人孔蓋逐一翻找，逐漸縮小區域，鎖定上游幾間工廠恐涉有嫌疑。經入廠查核，隨即在12時許查獲位於立德街共有2家印刷工廠同時將清洗板模機具產生的藍色廢水未經處理即排放於中原溝。

目前稽查員仍持續於該區域進行追查，不放過任何一家可能的惡劣廠商，若再查獲違規汙染工廠，仍將依環保法令從嚴從重處分。

(中時 )