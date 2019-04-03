◎吳韓會生變 訪美後擇期再約

「吳韓會」一波三折！國民黨主席吳敦義今早才宣布5日將與高雄市長韓國瑜會面，就2020總統提名問題交換意見，但中午即傳出生變。韓國瑜以10日將出訪美國，必須做行前準備為由，致電國民黨秘書長曾永權，盼向吳轉達希望會見取消，並在18日自美返國後再擇期會面。

◎大恐怖路段曝光 清明連假返鄉不卡卡

明（4）日起就是清明節連續假期，交通部指今日下午4時起，國道會出現第一波返鄉車潮，並夾雜下班車流，都會區路段可能塞到晚上8點才能紓解。交通部長林佳龍今表示，不預設北高幾小時內可到達，但民眾掌握路況再上路，加上疏運配套，相信可以減少塞車。

◎川普扯謊再創紀錄！連老爸都敢碰

美國總統川普經常說出與事實不符的話已經不是新聞，年初美國媒體統計川普上任2年來，總共說謊超過7,000次，不過最新數據顯示，川普說謊的頻率比以前更快了，甚至敢拿老爸亂扯謊。

◎八三夭隔四年返母校開唱 當年班導竟變校長

八三夭繼挑戰完北、高雙蛋萬人演唱會後，日前受邀回母校成功高中參與校慶演出，他們距離上一次返校表演相隔四年，主唱阿璞說：「四年前我們退伍重整，加入了新的鼓手阿電，然後完成了台北跟高雄巨蛋萬人演唱會，再一次回到學校，站回這個司令台感觸真的很深！」

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