世界展望會設計「惜水接力賽」，設置底按摩墊，讓學童接力傳水，體驗非洲艱困的取水環境。（校方提供）

「送愛到非洲」鐵馬小英雄有115位學生挑戰9公里鐵馬闖關，體驗非洲取水之苦。（校方提供）

非洲孩童每天平均需步行6公里才能抵達水源，台中市豐陽國中、翁子國小、福陽國小與世界展望會共同舉辦「送愛到非洲」鐵馬小英雄活動，115位學生挑戰9公里鐵馬闖關，體驗非洲取水之苦，學生、家長還共同捐款2萬元，協助非洲孩童建立乾淨取水環境。

闖關遊戲推出鐵馬知識數位搶答、酒廠躲貓貓、惜水接力賽、鐵馬維修賽、花博蘭花比一比等5道關卡。其中最特別的是世界展望會設計的「惜水接力賽」，兩隊學生用水杯接力傳送，腳踩按摩板，體驗非洲艱困的取水環境，最後須答對「水知識題」及剩最多水者方可獲勝。

翁子國小五年級有18個學生不會騎車，但為了幫助他人的願望，利用午休時間練習，短短2週就有14位同學學會騎乘。校方還在活動前3周辦理認識鐵馬課程，特別聘請「三多力單車精品館」呂昇印顧問為學生講授，並延伸學校課程結合體驗后豐鐵馬道文化。

翁子國小校長詹文成表示，本次活動由學校的自然、社會、綜合領域課程延伸發展，連結周圍景點的后豐鐵道文化、客家文物館、石岡水壩；透過導覽體驗，並讓師生實地踏查走讀。

台中市教育局肯定學校藉由探索生態環境與人文歷史，讓學生能將社區生態產業、觀光文化與課程相結合，了解土地生命與人文歷史的關聯，進而培養對鄉土文化的認知與情感，達到認同與尊重家鄉文化的教學效果。

(中時 )