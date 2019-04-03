中華職棒30年，全台擁有許多粉絲的「卡娜赫拉的小動物」與中華職棒3球隊合作（統一獅、中信兄弟及Lamigo桃猿）推出聯名主題商品，其中統一7-ELEVEn獅Ｔ恤、毛巾、小提袋、壓克力鑰匙圈及手機扣環等各式商品，5月1日將於統一獅官方網站購物商城首波訂購，5月18日統一獅主場賽事天母棒球場獅隊商品部開放現場販售。

除了第一波聯名商品將在五月開放訂購外，本次系列合作也特別推出「統一獅Ｘ卡娜赫拉的小動物」球衣，將在4月4日至10日起於統一獅官方網站購物商城開放球迷網路預購，邀請喜歡本次聯名商品的棒球迷，一起搶先預購，僅此一波千萬別錯過。預購商品也預計在五月中旬統一獅Ｘ卡娜赫拉的小動物棒球派對主題日前完成交貨，邀請各位棒球迷一起穿著統一獅Ｘ卡娜赫拉的小動物商品參加熱鬧好玩豐富活動。

目前卡娜赫拉的小動物合作的三支球隊中，僅剩中信兄弟尚未公布預購日期，Lamigo桃猿以及統一7-ELEVEn獅都將在4月4日兒童節同步於官方購物網站開放預購。

(中時電子報)