華航一架由澳洲雪梨返回台灣的A350-900飛機，昨載著乘客準備滑行時，遭到一旁的盤櫃車擦到機鼻，按規定要執行檢查才能重新起飛，157名旅客因此延後一天返台，華航稍早證實此事，強調基於安全考量，希望旅客理解。

華航證實，4月2日CI52雪梨－台北航班，原訂當地時間晚間10時10分起飛，航機準備滑行時，鼻輪艙門左側卻遭他航拖行中脫離的盤櫃車碰觸，按公司航機維修程序執行檢查；因超過機場宵禁時間，安排旅客及機組人員至旅館休息，旅客改搭今日的航班返台。

(中時 )