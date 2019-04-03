華航班機雪梨機場擦傷 157人延誤返台 18:032019/04/03 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖為華航與空中巴士A350聯名彩繪機，非新聞中的班機。（圖/翻攝自中華航空官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華航一架由澳洲雪梨返回台灣的A350-900飛機，昨載著乘客準備滑行時，遭到一旁的盤櫃車擦到機鼻，按規定要執行檢查才能重新起飛，157名旅客因此延後一天返台，華航稍早證實此事，強調基於安全考量，希望旅客理解。 華航證實，4月2日CI52雪梨－台北航班，原訂當地時間晚間10時10分起飛，航機準備滑行時，鼻輪艙門左側卻遭他航拖行中脫離的盤櫃車碰觸，按公司航機維修程序執行檢查；因超過機場宵禁時間，安排旅客及機組人員至旅館休息，旅客改搭今日的航班返台。 (中時 ) #華航 #雪梨 #鼻輪艙門 #地勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷工後高層大地震！謝世謙接華航董座 何煖軒走人 15:022019/04/01 生活 獨家》華航「謝上何下」 蔡政府跟老美秘密交易？ 18:492019/04/01 生活 分析：別讓政治黑手 再次拖垮華航 18:492019/04/01 生活 確認了！謝世謙接華航董座 同時兼總經理 21:172019/04/01 生活 謝世謙 接華航董座 04:102019/04/02 生活 人物側寫－罷工爭端協商卓越 獲林佳龍青睞 04:102019/04/02 生活 卸下華航董座！何煖軒有guts 用14字完美總結 14:502019/04/02 生活 何煖軒今卸任 公開信喊「華航加油」 14:582019/04/02 生活 派系鬥爭？華航：謝世謙與陳菊無私交 17:242019/04/02 生活 華航澄清：謝世謙職務 無關政黨派系 18:372019/04/02 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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