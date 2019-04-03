一名韓國籍女遊客日前在北市中山地下街如廁，把隨身相機忘在廁所裡離去，等到想起來再回頭尋找時，已不見相機，女遊客在地下街焦急搜尋，向北市捷警隊一分隊員警求救，發現相機已由清潔人員收起保管，立即安排領回失物，讓韓籍女遊客破涕為笑，不住感謝員警協助。

北市捷警隊一分隊警員蔡細平，是在日前執行巡邏勤務，巡經中山地下街文藝走廊時，發現一名女子慌慌張張，似乎在尋找物品，蔡員主動上前關心，得知女子是韓國籍，獨自到臺灣旅行，稍早如廁後不慎將隨身的相機遺留在廁所內，返回廁所尋找已不見蹤跡，裡面有在臺灣旅遊的珍貴相片，拜託員警協助尋回。

蔡員先安撫女遊客情緒，並請站務人員詢問附近捷運站是否尋獲該相機，並帶著女遊客逐一詢問中山地下街的清潔人員，不久得知相機被清潔人員拾獲保管，馬上引領女遊客領回相機，讓韓籍女子破涕為笑，對警方熱心協助尋回遺失物，深表感謝。

(中時 )