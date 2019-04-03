北市校園安全亮紅燈，大同區某高中上周驚傳男職員以職務之便性騷擾多名女教師；北市議員陳怡君3日召開記者會指出，該男職員5、6年前在北投區一所國中就至少對3名女職員上下其手，已經屬於嚴重累犯，呼籲校方應該對男職員嚴懲調職，以免有更多女性受害。

陳怡君指出，男職員藉職務性騷擾多名女教師，本月1日經校方認定性騷擾案成立；昨又有兩名過去受害的女職員主動出面，控訴翁男6年前在北投某國中任職時，也對她們性騷擾，甚至把狼爪伸向女學生。

2名當時北投區國中的受害女職員指出，得知大同區高中發生性騷擾案後，發現這名男職員就是過去性騷擾她們的人，對於5、6年前沒有勇氣反映問題感到自責與難過，因此決定挺身而出。

其中1名女職員回想過去被性騷擾的過程聲淚俱下，她表示，該男職員總會露出奇怪的笑容、刻意站在蹲姿女性的身後，女性站起時正好會發生肢體碰撞，又假借指導名義接近，用手掌、手臂摸觸大腿、腋下、胸部周圍。

經該校確認，遭指控的男職員現年50多歲，已婚在校服務約5年，但從事行政工作，不會直接與學生接觸。校方表示，去年10月、今年1月、3月分別有女老師指控遭該男性騷擾，至今3案共記3支申誡，日後將要求翁男接受輔導，並研議調整其職務，減少與其他同仁接觸的機會。

(中時 )