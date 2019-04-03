彰化縣長王惠美3日到育英國小嘉勉在全國學生舞蹈比賽表現亮眼的學生。（鐘武達攝）

107學年度全國學生舞蹈比賽，彰化縣育英國小舞蹈班高年級榮獲國小A團體甲組現代舞特優、國小A團體丙組古典舞優等、低年級則勇奪兒童舞蹈全國冠軍，編舞老師賴俐妘也榮獲最佳編舞獎，家長會3日特別安排豐盛排餐慶賀，縣長王惠美也兌現承諾專程到場送上勉勵。

奪冠的兒童舞蹈是由一、二年級學童甄選組成，指導老師賴俐妘及謝柏彥經常利用晨間指導孩子從基本功、個人動作到團隊默契，過程紮實辛苦。比賽舞碼《魔法小學院》，隊員們個個施展神奇魔法，台下評審、觀眾驚呼連連 。

高年級舞蹈班則是常勝軍，經常代表彰化縣參加全國學生舞蹈比賽連年獲得優等，今年更上一層樓打敗競爭對手奪得全國特優的肯定。

家長會長為了慰勞參賽學生的辛苦並表彰他們的優異表現，兒童節前夕特別準備豐盛的排餐慶賀，縣長王惠美則是賽前接見舞蹈班的學生時即承諾，如果抱得佳績將會到場一起慶祝 ，為此她依約出席與小朋友共餐開心午餐，也預祝育英所有的小朋友兒童節快樂。

(中時 )