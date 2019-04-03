全國第1次地方議會議長、副議長聯誼會2日、3日一連兩天在屏東縣舉辦，會中選出聯誼會會長、副會長與執行長，分別為新北市議長蔣根煌、彰化縣議長謝典霖與新竹市議長許修睿。

首次擔任正副議長聯誼會執行長的許修睿表示，此項工作是任重道遠，會盡力扮演好執行長的角色。包括新竹市議會副議長余邦彥等在內的多位議員，除了恭賀許修睿議長接任執行長，也表示與有榮焉。

許修睿指出，全國地方議會議長副議長聯誼會平均1季會舉辦1次，這次因為是此屆全國議長副議長就職後首次舉辦聯誼會，會中特別選出聯誼會會長、副會長與執行長，承蒙各地方議會議長前輩們賦予重任，接任執行長1職，往後將盡全力協助會長、副會長，推動正副議長聯誼會所有的執行事項。

新竹市議會指出，全國地方議會正副議長聯誼會已行之有年，最主要是進行全國議會議政交流，遇有不合時宜的法規或是議政執行上的相關問題，也會將大會議決或建議事項反映到中央或是相關單位，與時俱進，以提升議事效率與運作順暢。

(中時 )