稻米是國人的主食之一，香噴噴的白米飯幾乎沒有人不愛吃，但與麵食相比似乎少了點多樣化，為推廣米食文化，農糧署南區分署3日在白河竹門國小舉辦「竹園米樂—幸福米餅乾DIY」活動，請來專業烘焙師傅指導，運用純米做成的穀粉製作多種點心，讓人驚訝於米食的多元化，未來也希望能從學校推廣到家庭中，鼓勵民眾多吃米食。

農糧署南區分署長姚志旺表示，竹門國小從2016年參與「推動食米學園計畫」，校方將營養教育、烹飪及米食製作等活動，結合社區資源，訂立「食米食農教育」課程，還規畫多場米製食品烹飪體驗活動，邀請親子共同參與，推動米食文化成果亮眼。

校方從米食開發出蔬菜煎餅、蔥油餅、杯子蛋糕等點心，在3日的活動中，農糧署南區分署請來台灣米師傅吳文宜前來指導，他是全台首位採用百分之百米穀粉製作和烘焙的師傅，完全不需要麵粉，就能做出米製的餅乾、麵包、蛋黃酥、蛋糕、蛋捲、麵條等，他秀一手絕活，烤出來的餅乾香氣四溢，讓孩子們食指大動。

姚志旺說，希望透過食米學園計畫，讓學童從體驗過程中了解稻作生產、生活及生態等三生的功能與價值，進而培養學童喜愛米食蔬果，將米飯融入健康的膳食觀念，並促進食米文化傳承。

(中時 )