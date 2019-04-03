苗栗某大醫院婦產科醫師日前被爆在診間物色「處女」偷吃，院方回應，該醫師僅到院服務3個月，目前未接獲病患投訴不法，但為慎重起見，目前已停止醫師門診業務，而該名醫師也已致電向醫院請長假。

據該醫生前妻向鏡週刊爆料，先生有處女情節，生產後就不再碰她，且常在診間物色處女病患搞外遇。該名醫師妻子今年3月還帶著警察與友人在台南當場抓姦醫師與小三，兩人當場被警方以妨害家庭罪嫌帶回派出所。而醫師簽下離婚協議書，承諾賠償並及每月支付8萬元生活費，但事後卻反悔未履行。

由於該名婦產科醫師3個月前到苗栗某大醫院任職，院方強調，報導中的外遇對象「小三」並非院內病人與員工，且因為該醫生去年12月才到職，到院時間短、病人不多，且門診期間與診療過程，定會有專業護理人員「全程跟診」，並未發現異狀，且皆未接獲該名醫師的相關投訴，但慎重起見，目前已停止醫師所有醫療業務。

(中時 )