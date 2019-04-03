南投「好食民宿」3日授證，優質民宿再添生力軍。（廖志晃攝）

「好食民宿」以在地食材，提供健康美味早餐。（廖志晃攝）

南投縣副縣長陳正昇（右二），推薦「好食民宿」早餐。（廖志晃攝）

南投縣政府與南投縣民宿觀光協會，結合觀光與農業，共創「好食民宿」品牌，並出版新書《這一天，我在南投醒來》，介紹25家民宿的故事與深度旅遊體驗；副縣長陳正昇表示，春遊專案啟動，歡迎大家到南投入住好食民宿，感受在地好滋味。

《這一天，我在南投醒來》新書發表會，由陳正昇與南投縣民宿觀光發展協會理事長彭成裕主持，並分頒發認證標章給新加入的民宿業者；縣府觀處長李孟珍、清境觀光協會理事長魏振宇等人都到場共襄盛舉。取得好食民宿認證的業者，也在現場展示新鮮味美的早餐與在地特色產品。

陳正昇表示，好食民宿認證，不但推廣深度旅遊，更結合南投在地優質食材，還通過國際專業機構GSG無毒檢驗認證，讓旅客享受健康美味的在地美食，品質有保證。

彭成裕指出，協會3年前開始推動好食民宿認證，到去年共有25家民宿通過認證，因緣際會出版新書，就介紹這25家民宿；目前已有39家通過認證，希望在認證民宿達到50家時，出版第2冊。

《這一天，我在南投醒來》書中以訪談方式，介紹民宿的特色，以人文為基底，從不一樣的角度感受慢活的旅程，並提供店家詳細資訊，地址、電話、網址及貼心小提醒，書中還附有優惠折價券等好康。

(中時 )