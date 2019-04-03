每年3到6月是國產鹿茸的採收季節，根據統計全台約有近600戶養鹿場，總數量約在1.8萬頭上下，主要品種為水鹿及梅花鹿，隨著飼養環境及人工成本的增加，數量有逐年下滑趨勢，但因飼養及育種技術提升，鹿茸產量及品質不減反增，鹿場集中在佳里、學甲及七股地區，市府農業局3日舉辦記者會，推廣國產鹿茸。

台南市農業局指出，目前全台鹿茸產量約有25.7公噸，生鮮鹿茸的年產值估計超過新台幣7億元，最大的產地在南投縣，台南市則有67戶，在養量3,548頭，占全台第二，特色是個人養殖數量多，單一鹿場的規模較大。

農業局表示，南市鹿養殖戶相當重視安全防疫及鹿隻健康檢查，近3年有18家取得國產鹿茸標章認證，去年有18家通過優良鹿場認證，在產量提升上，有9家在農委會鹿茸重量競賽中獲獎，鹿茸採收後即冷藏保留完整成分，並透過合法代工廠加工，品質優於進口產品。

近年來由於國人食補觀念改變及進口鹿茸低價影響，本土鹿茸市場受到不少衝擊，但也有業者透過多方嘗試，朝多元化產銷發展，在佳里、七股養殖有500多頭鹿的林昆鋒就與畜試所合作，利用鹿茸萃取物，開發如保養品、保健食品，也結合養雞業者，推出鹿茸雞的冷凍即食包等，從產地到餐桌一條龍，食安有保障，也開拓新市場。

(中時 )