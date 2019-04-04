「吳記古早味焢肉粽」老闆娘堅持以傳統手工製作草仔粿。（林欣儀攝）

製作草仔粿的艾草是由老闆每天去採摘，返家後整理並開始熬煮。（林欣儀攝）

自家栽種的艾草、每天採摘並熬煮製作「草仔粿」，吃得天然無負擔！位於台中市太平區賢德醫院旁、經營近半世紀的「吳記古早味焢肉粽」，老闆娘林瓊蘭承襲婆婆傳統手藝，標榜製作出純手工的「草仔粿」，不但吸引附近民眾購買，還常有外地人聞香而來。

捏起一團團融合了糯米與艾草的米麵糰，再舀上炒得香噴噴的內餡，林瓊蘭手上不停的包著一個個草仔粿，仍分神接受採訪，她說，原本是與丈夫到梨山山區採摘艾草，但因地勢危險、曾經差點跌落山谷，之後決定自己栽種艾草，每天清晨就要到日月潭去摘採，但自己種的吃來最安心。

摘下來的艾草還要經過挑選，將嫩的葉子留下後、熬煮約1、2個小時，並經過去苦水的工序，再加入長糯米浸泡的米漿、脫水後不斷揉成糰，林瓊蘭說，這樣依照古法製作的米麵糰吃來才會有艾草的香氣、口感也會QQ的。

至於內餡，林瓊蘭說，家中販售的草仔粿有傳統蘿蔔絲口味、改良後的紅豆口味，其中，蘿蔔絲口味是用蘿蔔絲加入香菇、素料後烹炒，每一鍋都必須炒個2小時，才能炒出內餡的香味，之後並以2比1的比例包成一個個圓形的草仔粿，一口咬下去，才能品嘗到皮的Q度、餡料的香氣。

投入草仔粿製作已經20多年，林瓊蘭說，這個攤子原本是婆婆在經營，自己從年輕時慢慢學習、之後接手，仍然堅持傳統手工製作、絕對真材實料，最近也將開發新口味，盼在傳統中尋求創新。

(中時 )