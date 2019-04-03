(19:45更新，補充其他台將賽果)2019年馬來西亞羽球公開賽今天進入第2天賽程，台灣男單一哥周天成對上左手持拍的中國大陸名將林丹，第1局林丹失誤較多，讓周天成率先拿下，第2局尾聲林丹一輪猛攻連續搶分逆轉，將比賽逼進第3局，最終周天成21：13、19：21、19：21無奈吞下對戰4連敗，連續兩站賽事止於第一輪。

第1局前段周天成和林丹互有領先，中段周天成兩次漂亮扣殺，加上林丹兩次失誤而連得4分，接下來「天哥」持續穩住領先位置而搶下首局；次局雖然林丹先取得領先，不過周天成幾波主動攻擊，加上林丹又發生失誤，讓周天成拉出一波7：0攻勢扭轉戰況，不過該局後段林丹數度打出漂亮致勝球，拚出9：0高潮，周天成19：21讓出這局。

決勝第3局，雙方曾幾次平手，中後段周天成有幾分稍微不穩，被林丹連搶4分，不過周天成不放棄，打出幾波好球，一度將比數逼成19：19平手，自己也握拳打氣，可惜未能延續這股氣勢，最後一分周天成回擊打到拍框，球未能過網，看著林丹帶走勝利。

周天成目前世界排名第3，林丹第16，加上今天兩人交手過8次，周天成只拿過1勝，最近交手吞下4連敗；包括上個月全英公開賽，近兩站比賽周天成都是第一輪就出局，本季至今四站比賽，周天成最佳成績是德國公開賽四強。

世界排名第13的台灣男雙組合廖敏竣/蘇敬恒， 稍早第一輪比賽以21：13、13：21、21：18擊退中國大陸歐烜屹／任翔宇、晉級16強，下一戰要挑戰去年亞運銀牌、印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）/萊恩（Muhammad Rian Ardianto）。

雙打好手王齊麟今天下午混雙和程琪雅21：17、19：21、19：21飲恨，在周天成之後緊接著於同一場地和搭檔李洋拚男雙，可惜「麟洋配」13：21、12：21不敵當今世界第一的印尼組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）/吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），「羽球王子」王子維則是14：21、20：22敗給丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen），女雙組合許雅晴/胡綾芳今天也會出賽。

(中時電子報)