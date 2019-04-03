新北市議員陳偉杰（左起）、淑君阿姨蔡淑君與朱立倫合影，不少人直呼畫面太美。（葉德正翻攝）

淑君阿姨掛起新北首個總統競選看板，強調朱立倫一定可以讓「台灣旺起來」。（葉德正翻攝）

前新北市長朱立倫的總統路阻礙重重，新北市議員蔡淑君今在板橋捷運新埔站2號出口高掛朱立倫看板，力挺朱立倫贏得黨內初選，也與另名市議員白珮茹號召20多位議員與朱立倫拍合照助陣，力挺朱立倫；蔡淑君說，朱立倫絕對是最適合、也最有能力，帶領台灣走出經濟困境的領袖人物。

淑君阿姨蔡淑君說，朱立倫擁有豐富的財經會計學歷，在8年市長任內招商成績全台居冠，「拚經濟」領頭羊帶頭衝，有目共睹。

蔡淑君說，今天製作「招商第一」的廣告看板的方式，特地將朱市長肖像Q版卡通化，同時戴眼鏡、穿襯衫一展親民形象，手舉「招商成績、全國第一」的獎盃，就是要告訴大家，他是最適合、也最有能力，帶領台灣走出經濟困境的領袖人物，一定可以讓台灣再次旺起來。

蔡淑君也與另名議員白珮如號召20幾位議員下午到北市與朱立倫拍照助陣，蔡淑君也請來好友攝影師黃義文、造型師李明川加持，展現並肩作戰的大團結氣氛，成品出爐，眾人直呼「好帥、好美」，要一起把朱立倫送入總統府。

(中時 )