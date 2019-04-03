霸王條款否決初選人選 蘇貞昌：不希望用到 18:132019/04/03 中時 吳岳修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌3日視察新北市時，強調不希望用到否決黨內初選人選的「霸王條款」。（吳岳修攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席卓榮泰日前表示黨內全代會的霸王條款可以否決初選人選，行政院長蘇貞昌3日表示，黨內確有所謂「霸王條款」，但他不樂見用到，希望能透過協調，讓蔡英文與賴清德得到「智慧的結果」。 蘇貞昌說，民進黨的初選制度行之有年，這個制度設計周到，當然也包括這個「條款」，但他不希望會用到，目前黨內進度處於協調階段，他身為協調小組成員之一，會盡力讓蔡、賴兩位競爭者達成更有智慧的結果，希望大家一起努力，讓支持者放心，也贏得最後的勝利。 (中時 ) #希望 #條款 #協調 #黨內 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨總統初選啟動協調 蘇貞昌：昨有與賴深談 12:532019/03/30 政治 民進黨啟動總統協調程序 還沒安排蔡賴會 14:262019/03/30 政治 台南簽書會鐵粉相挺 賴清德坦言接觸黨內協調小組 16:082019/03/30 政治 蘇貞昌談協調 不是要逼退誰 04:092019/03/31 政治 拍肚蘇貞昌嗆韓帝王心 他回擊7字完封 10:022019/03/31 政治 開罰兩套標準 藍委諷NCC成蘇貞昌小玩偶 14:332019/04/01 政治 韓國瑜登陸賣水果 蘇貞昌：意向書和訂單是兩回事 17:132019/04/02 政治 新聞分析－蘇貞昌介入NCC並非初犯... 04:102019/04/03 政治 蘇貞昌最壞的示範 04:102019/04/03 政治 NCC主委詹婷怡請辭 蘇貞昌：尊重、祝福 18:032019/04/03 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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