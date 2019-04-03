民進黨主席卓榮泰日前表示黨內全代會的霸王條款可以否決初選人選，行政院長蘇貞昌3日表示，黨內確有所謂「霸王條款」，但他不樂見用到，希望能透過協調，讓蔡英文與賴清德得到「智慧的結果」。

蘇貞昌說，民進黨的初選制度行之有年，這個制度設計周到，當然也包括這個「條款」，但他不希望會用到，目前黨內進度處於協調階段，他身為協調小組成員之一，會盡力讓蔡、賴兩位競爭者達成更有智慧的結果，希望大家一起努力，讓支持者放心，也贏得最後的勝利。

(中時 )