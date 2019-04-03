暖化難題是全球困境，國立中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授張欣暘研究團隊，與中央研究院分子生物學研究所合作，創全球先例，破解綠藻葉綠體的發育機制，未來將改良出高效率吸收二氧化碳、轉換為氧氣的綠藻新品種，台灣有機會成為全球抗暖化先驅。

研究團隊指出，現有的綠藻品種，捕捉大氣中二氧化碳的能力是樹的20倍，若要消耗1公斤的二氧化碳，需種植1.5至2公斤的綠藻。他們歷時3年研究發現，綠藻透過載體「ArsA1」，藉由特有機制的規範，精準將「尾端膜蛋白」運送到葉綠體外緣，促進葉綠體成長發育。整個系統與機制能促進綠藻光合作用的效率，將更多二氧化碳轉化為氧氣。

張欣暘表示，藉由破解綠藻內葉綠體的發育機制，能提升葉綠體的發育率，綠藻行光合作用的效率也隨之拉高，進而消耗更多二氧化碳。

張欣暘舉例，ArsA1就像郵差，能正確辨認地址及郵遞區號，用掛號的方式確保「信件」（尾端膜蛋白）安全送達。過去只在酵母菌中發現ArsA1，本次研究為全球首次發現、在藻類中也存有此機制。研究團隊更成功建構出ArsA1的3D立體結構，了解其如何辨認、保護及運送的分子機制。

綠藻「ArsA1」研究成果已發表於植物科學領域國際權威期刊《植物雜誌》（The Plant Journal），張欣暘表示，未來綠藻改良技術將進一步尋求農委會與經濟部國家能源局合作及協助，以節能減碳為目標，有助於改善全球日益暖化的問題。

(中時 )