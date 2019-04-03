長竿一出，整齊劃一，鼓聲帶出戰爭的殺戮無情，也帶出了打擊樂的戲劇能量。適逢清明，家族團聚，朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《木蘭》受邀大陸巡演，第一站前進廣州大劇院，下午總彩排看得人血脈噴張，90分鐘毫無冷場，一看再看依舊令人驚豔。

朱團藝術總監朱宗慶表示，「擊樂劇場」是朱團藝術系統中重要的里程碑，「過去三十多年來，我們與傳統合作，與戲劇、舞蹈跟多媒體玩跨界，但在我的定義裡，擊樂劇場必須是以打擊樂為主體的劇場演出，舉凡一切不能為打擊樂所用的元素都必須割捨。《木蘭》恰恰做到了合度的交融。」

從2009年《披京展擊》的穆桂英到2010年的首版《木蘭》，朱宗慶打擊樂團開啟了京劇與打擊樂合作的藝術形式。2013年，樂團進一步改版演出，打擊樂與京劇兩種演出形式透過「樂器、身段、唱腔、肢體」相互交融，完成了階段性的新版《木蘭》，至今已經成為朱團代表作之一，兩年前受邀到契科夫國際藝術節轟動莫斯科，今年受邀到大陸巡演。

在這次陸巡中，飾演戲劇木蘭的從朱安麗換成了黃宇琳，兩人版本各有巧妙，但都把代父從軍之後鋪陳的親情詮釋得淋漓盡致；飾演音樂木蘭的吳珮菁技巧純熟，從容演出；吳思珊飾演的木蘭守護神肢體與歌聲都充滿母愛般溫暖，也讓觀眾聽得過癮。

黃宇琳演出肢體自然，著重在天真爛漫的木蘭是如何「一夜長大」的反差，堪稱粉紅少女心大噴發，一開始木蘭以為代父從軍就像小時候跟同伴玩騎馬打仗，其實真正進入戰場之後的廝殺，讓木蘭開始省思戰爭的意義，「我自己排練時常常落淚，劇中有一段當大家在慶功時，木蘭會想到有弟兄已經回不了家，的確，戰爭無情，是人發起戰爭與對立，但受傷害最重的，其實也是人。」這段無論是音樂或是對白，都催人落淚。

台灣的表演藝術生態發展已經從要求自己每年推出新作，到現在回頭檢視舊作，精修作品，已經從「先求有」進階到了「要求好」的階段，朱團多年有機會，有實力，也願意重新盤整，這正代表了朱團「做藝術」的態度，《木蘭》已成擊樂劇場的經典，正說明了這一點。

《木蘭》4日在廣州大劇院還有一場，之後將巡演深圳與上海。

(中時 )