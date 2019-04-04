咪嚕相當顧家，尤其是最愛黏著蔡媽媽。（馮惠宜翻攝）

蔡瑋馨一家人在15年前因緣際會領養了流浪犬咪嚕，此後牠成為蔡家最寵愛的老么，或許是感恩，咪嚕很顧家，每天一定要確定全家人都回來了，才肯去睡覺，連女主人生病躺在床上休息，牠還會每半個小時，一定去床邊巡一次。

說到咪嚕成為蔡家一員的原由，最早是賀伯颱風後媽媽在街上看到一隻小狗和其他流浪狗一起搶食，不忍小小身軀的牠流落街頭，因而把咪嚕抱回家，細心撫養，幫牠趕蚊子，晚上還幫牠蓋被子。

目前約15歲大的咪嚕，是個帥氣的狗兒子，興趣是吃骨頭、玩躲貓貓，最愛吃的是魚；咪嚕很顧家，每當跟媽咪外出，牠一定忠實隨護，尤其每天一定要確定全家人都回來了，才肯去睡覺，有時還會邊等邊打瞌睡，一定要等到每位家人都回家，才肯回自己的窩裏睡覺。

最貼心的是每當蔡媽媽生病在床上休息，牠還會每半個小時去床邊巡一次，每次都會舔舔媽呼的手，像是在「簽到」一般。

咪嚕也是個醋潭子，只要看到有小朋友黏著瑋馨，就會吠個不停，好像在說，「她是我的姊姊啦，她是我的，你們都找她玩，那我怎麼辦！」，不但如此，只要家人看別的狗狗，甚至是報紙上的狗狗照片，牠也會不開心的吠個不停呢。

(中時 )